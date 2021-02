Terni, lavoratori occupano lo stabilimento Treofan: 142 dipendenti a rischio licenziamento (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I lavoratori dello stabilimento della Treofan di Terni hanno dato il via all’occupazione dello stabilimento dopo che sono svanite le possibilità di reindustrializzazione del sito, a poche ore dalla conclusione della procedura di messa in liquidazione della società, prevista domani. Come riferisce l’Ansa, i dipendenti, insieme ad organizzazioni sindacali di categoria e rsu, si sono ritrovati all’interno del sito (specializzato nella produzione di film in polipropilene), dove sono stati affissi degli striscioni di protesta, in direzione della proprietà Jindal. In fabbrica erano presenti anche il sindaco Leonardo Latini e l’assessore comunale allo Sviluppo economico, Stefano Fatale.



“Si sta verificando l’epilogo che temevamo, da dopodomani 142 lavoratori staranno a ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Idellodelladihanno dato il via all’occupazione dellodopo che sono svanite le possibilità di reindustrializzazione del sito, a poche ore dalla conclusione della procedura di messa in liquidazione della società, prevista domani. Come riferisce l’Ansa, i, insieme ad organizzazioni sindacali di categoria e rsu, si sono ritrovati all’interno del sito (specializzato nella produzione di film in polipropilene), dove sono stati affissi degli striscioni di protesta, in direzione della proprietà Jindal. In fabbrica erano presenti anche il sindaco Leonardo Latini e l’assessore comunale allo Sviluppo economico, Stefano Fatale.“Si sta verificando l’epilogo che temevamo, da dopodomani 142staranno a ...

fattoquotidiano : Terni, i lavoratori della Treofan occupano la fabbrica: da giovedì a casa 142 dipendenti - gabdignazi : RT @Rickmarcellitr: Vertenza #Treofan #Terni ultime ore per cercare di fornire a 142 lavoratori dignità e speranza per il futuro. Fermiamo… - FemcaUmbria : RT @fframarini: #vertenza #treofan È bello sentire le #Istituzioni che parlano di progetti per il polo chimico di #terni del futuro. Il pro… - alerosati982 : RT @fframarini: #vertenza #treofan È bello sentire le #Istituzioni che parlano di progetti per il polo chimico di #terni del futuro. Il pro… - fframarini : #vertenza #treofan È bello sentire le #Istituzioni che parlano di progetti per il polo chimico di #terni del futuro… -