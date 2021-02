"Sulla scuola Draghi saprà ben fare" dice Beppe Fioroni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - "Io credo che il Quaderno bianco sia un esempio di programmazione a 5 e 10 anni per investire le risorse che finalmente ci sono; che possa rappresentare una traccia, un impegno per andare verso il futuro. Il presidente Draghi saprà ben fare visto che da tempi non sospetti ha dimostrato interesse per la scuola, per la centralità della scuola vista come momento determinante per la crescita della nostra società". Così Beppe Fioroni, esponente del Pd e già ministro dell'Istruzione negli anni del governo Prodi dal 2006 al 2008, contattato dall'AGI ricorda quei 'tempi non sospetti' in cui nelle vesti di responsabile del dicastero dell'Istruzione si confrontò con l'allora Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, e venne fuori il cosiddetto ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - "Io credo che il Quaderno bianco sia un esempio di programmazione a 5 e 10 anni per investire le risorse che finalmente ci sono; che possa rappresentare una traccia, un impegno per andare verso il futuro. Il presidentebenvisto che da tempi non sospetti ha dimostrato interesse per la, per la centralità dellavista come momento determinante per la crescita della nostra società". Così, esponente del Pd e già ministro dell'Istruzione negli anni del governo Prodi dal 2006 al 2008, contattato dall'AGI ricorda quei 'tempi non sospetti' in cui nelle vesti di responsabile del dicastero dell'Istruzione si confrontò con l'allora Governatore della Banca d'Italia, Mario, e venne fuori il cosiddetto ...

fattoquotidiano : Lezioni in estate, giornali e partiti esultano per la “ricetta Draghi” sulla scuola. Ma era già una proposta di Azz… - ItaliaViva : Abbiamo sempre proposto di far partire la vaccinazione per i docenti, i tamponi per gli studenti ed adeguare il tra… - Azione_it : Le prime dichiarazioni di Mario Draghi si concentrano sulla #scuola, che è il più grande fallimento del Governo usc… - DSantoianni : @fradaterlizzi @mrjones1981 Avrei ripiegato sulla politica... forse ?? continuo ad essere dell’idea che possiamo far… - pepdecr : RT @NFratoianni: Sconcertante e sgradevole azione censoria dirigente scolastica #Liceo #GiulioCesare di #Roma. Presenteremo interrogazione… -