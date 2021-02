Star Wars di Ubisoft Massive è nelle fasi iniziali dello sviluppo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il mese scorso Ubisoft ha annunciato che il loro studio svedese Massive Entertainment realizzerà un nuovo gioco di Star Wars usando il motore Snowdrop, ma oltre a questo, è stato rivelato molto poco. Quando uscirà il gioco? E cosa significherà per gli altri progetti di Massive? Ora abbiamo appreso qualche altro indizio grazie all'ultimo report finanziario di Ubisoft. Per farla breve, non aspettatevi il gioco di Star Wars di Massive molto presto, poiché il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha dichiarato che il titolo è ancora nelle "prime fasi di sviluppo". "Non abbiamo parlato di nessuna data specifica. Il gioco è in una fase iniziale di sviluppo, quindi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il mese scorsoha annunciato che il loro studio svedeseEntertainment realizzerà un nuovo gioco diusando il motore Snowdrop, ma oltre a questo, è stato rivelato molto poco. Quando uscirà il gioco? E cosa significherà per gli altri progetti di? Ora abbiamo appreso qualche altro indizio grazie all'ultimo report finanziario di. Per farla breve, non aspettatevi il gioco didimolto presto, poiché il CEO diYves Guillemot ha dichiarato che il titolo è ancora"primedi". "Non abbiamo parlato di nessuna data specifica. Il gioco è in una fase iniziale di, quindi ...

