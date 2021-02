Spostamenti tra Regioni | cosa succede dal 15 febbraio Decide Conte o decide Draghi?

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Coronavirus, è probabile scatti la proroga fino al 5 marzo del divieto di spostamento tra. Ma? Con i riflettori puntati sulla crisi di governo, si avvicina la scadenza del prossimo 15, quando scade il divieto di spostamento tra lee ancora non è chiaro se sarà prorogato oppure no. Inoltre resta da capire se la decisione in merito sarà l’ultimo provvedimento del governoo il primo del governo. Il divieto dello spostamento tra leverso la proroga fino al prossimo 5 marzo Al momento sembra probabile che, a prescindere da chi firmerà il provvedimento, il divieto di spostamento tra le ...

Regioni, cosa cambia dopo il 15 febbraio? Sì, perché il 15 febbraio - stando all'ultimo Decreto Legge di gennaio - è la data che sancisce la fine del divieto diRegioni/...Sugliregioni in fascia gialla sarà decisiva la riunione dell'Istituto Superiore di Sanità di venerdì 12 febbraio. Fino al 15 febbraio infatti sulla base del decreto legge (attenzione non di ...Le varianti del virus arrivate in Italia (inglese, brasiliana e sudafricana) e l'insediamento del nuovo governo guidato da Mario Draghi potrebbero fare slittare la riapertura delle Regioni. Secondo l' ...