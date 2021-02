Spider-Man 3, Tom Holland: "Mi sono rifiutato di indossare una parrucca, avrò il look creato per Uncharted" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tom Holland sarà il protagonista di Spider-Man 3 e il giovane attore ha rivelato di essersi rifiutato di indossare una parrucca per le riprese del film. Tom Holland ha svelato di essersi rifiutato di indossare una parrucca per le riprese di Spider-Man 3, attualmente in corso ad Atlanta. Il giovane attore ha dichiarato a Esquire che si tratta della prima volta che ha voluto imporre la propria decisione andando contro le richieste dei produttori. Nell'intervista pubblicata online, Tom Holland ha dichiarato: "Per la prima volta nella mia vita, ho puntato i piedi essendo l'attore protagonista e ho detto 'Non indosserò quella fottuta parrucca'. avrò i capelli più corti e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tomsarà il protagonista di-Man 3 e il giovane attore ha rivelato di essersidiunaper le riprese del film. Tomha svelato di essersidiunaper le riprese di-Man 3, attualmente in corso ad Atlanta. Il giovane attore ha dichiarato a Esquire che si tratta della prima volta che ha voluto imporre la propria decisione andando contro le richieste dei produttori. Nell'intervista pubblicata online, Tomha dichiarato: "Per la prima volta nella mia vita, ho puntato i piedi essendo l'attore protagonista e ho detto 'Non indosserò quella fottuta'.i capelli più corti e ...

