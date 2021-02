Scuole in Campania, nessuna ordinanza di De Luca: la parola passa a prefetti e sindaci (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Scuole in Campania: nessuna ordinanza dopo il vertice dell’Unità di Crisi. Inviati a prefetti e sindaci i dati sui contagi “affinché si valuti per ogni singola realtà locale il necessario passaggio alla Dad fino a fine febbraio”. La riunione dell’Unità di Crisi della Regione Campania sull’incremento dei contagi da Covid 19 nelle Scuole (tenutasi ieri Leggi su 2anews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)indopo il vertice dell’Unità di Crisi. Inviati ai dati sui contagi “affinché si valuti per ogni singola realtà locale il necessarioggio alla Dad fino a fine febbraio”. La riunione dell’Unità di Crisi della Regionesull’incremento dei contagi da Covid 19 nelle(tenutasi ieri

