Scuole chiuse in Campania | in arrivo ordinanza di De Luca | “Dad fino a fine di febbraio”

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) De– Mercoledì 102021. Il governatore della RegioneVincenzo Deè dell’avviso che la didattica in presenza vada sospesa in tutte le, dalle elementari alle superiori, visto l’aumento dei contagi. A diffondere l’indiscrezione l’ANSA, che ha pubblicato un articolo subito dopo la riunione dell’Unità di Crisi della. leggi anche l’articolo —> Vaccini Covid, Pregliasco: “Si stanno creando tifoserie esagerate”, il punto su Astrazeneca Dein, in: “Daddi” La riunione si è svolta a ...