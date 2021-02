Rummenigge non ha dubbi: “Salah è il Messi africano. Lui come La Pulce e CR7…” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Karl Heinz Rummenigge, in un’intervista rilasciata ai media egiziani e riportata anche da Goal, ha avuto modo di parlare di Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, e delle sue doti paragonabili a quelle dei due Pallone d'Oro Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.Rummenigge e il paragonecaption id="attachment 1087889" align="alignnone" width="638" Salah (getty images)/captionNon dovrebbe trattarsi di nessun indizio di mercato, ma le parole del tedesco sono di grande stima per l'egiziono dei Reds che, in queste ultime gare del suo Liverpool, non sta vivendo un periodo di forma strabiliante. "Al momento non è nei nostri piani ingaggiarlo, ma sarebbe un vero onore avere un calciatore come lui al Bayern Monaco", ha detto Rummenigge su Salah. "Lui ha le qualità ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Karl Heinz, in un’intervista rilasciata ai media egiziani e riportata anche da Goal, ha avuto modo di parlare di Mohamed, attaccante del Liverpool, e delle sue doti paragonabili a quelle dei due Pallone d'Oro Lionele Cristiano Ronaldo.e il paragonecaption id="attachment 1087889" align="alignnone" width="638"(getty images)/captionNon dovrebbe trattarsi di nessun indizio di mercato, ma le parole del tedesco sono di grande stima per l'egiziono dei Reds che, in queste ultime gare del suo Liverpool, non sta vivendo un periodo di forma strabiliante. "Al momento non è nei nostri piani ingaggiarlo, ma sarebbe un vero onore avere un calciatorelui al Bayern Monaco", ha dettosu. "Lui ha le qualità ...

