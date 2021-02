(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - "E' interesse di tutti muoversi in fretta" per permettere la pienadei fondi Ue messi in campo per combattere gli effetti della pandemia: "ai singoli membri percio' dico, completate i, non rallentate questo processo perché la pandemia sta accelerando". Lo afferma la presidente della Bce Christinein un incontro online organizzato da 'The Economist', osservando che "c'è stata sul piano fiscale una risposta iniziale in Europa più debole che negli Usa: all'inizio abbiamo avuto qualche esitazione ma credo che alla fine siamo stati 'fast e furios'". Ricordando il "doppio livello, nazionale e continentale" laha ammesso che nel primo caso "colpiscono le differenze fra i diversi: quelli con maggiore spazio fiscale hanno speso di più, come ...

TV7Benevento : Recovery: Lagarde, 'paesi Ue completino piani, non rallentare attuazione'... - infoitinterno : Lagarde: “Da Recovery ripresa già possibile quest'anno. Draghi occasione d'oro” - infoitinterno : Recovery fund | Lagarde | possibili effetti su Pil anche quest'anno - infoitinterno : Recovery, Lagarde: “Possibili effetti su Pil anche quest'anno”. È una buona notizia per l'Italia? - infoitinterno : Lagarde (Bce): «Essenziale erogare velocemente Recovery Fund» -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Lagarde

Agenzia ANSA

... potrebbero creare problemi agli Stati membri che decideranno di attivare iland ... Da sottolineare inoltre la questione sollevata dalla presidente, la quale afferma che non sia ...Christinetorna a insistere sull'importanza delle politiche di bilancio 'per rafforzare la ripresa ... che ieri ha approvato il nuovo regolamento delfund , compreso l'articolo 9 che ...E qui torna in gioco la definizione del piano per usare i fondi Ue, vera prova del nove per il governo Draghi partito con il vento in poppa dei mercati Se attuato come pianificato, può rafforzare la c ...La lega si è astenuta al voto su recovery fund in europa. - pietrosantiste1 : RT @raffasadun: Un aspetto spesso dimenticato del Piano Marshall e' il programma di technology transfer implementato in It ...