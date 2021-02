Pasti a domicilio, nascono le piattaforme di delivery “etiche” che assumono i rider. E sono più convenienti per i ristoratori (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è un dato che da solo racconta l’impatto della pandemia sulla ristorazione italiana: +46%. È l’aumento del giro d’affari del food delivery nel 2020, effetto di mesi di lockdown alternati a brevi riaperture dei ristoranti. Un trionfo per le grandi piattaforme che da anni presidiano il mercato delle consegne a domicilio, le varie Glovo, Deliveroo, Uber Eats e Just Eat. Un mercato in mano a questi colossi che si basa sul lavoro a cottimo dei fattorini, che guadagnano pochi euro a consegna senza nessuna forma di tutela, e su commissioni altissime per i ristoratori. E mentre qualcuno prova a vendere la storia dei rider ricchi e felici, dimenticando le inchieste sul caporalato e l’algoritmo che per il tribunale di Bologna discrimina chi si ammala, c’è chi prova a contrastare lo strapotere dei leader del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è un dato che da solo racconta l’impatto della pandemia sulla ristorazione italiana: +46%. È l’aumento del giro d’affari del foodnel 2020, effetto di mesi di lockdown alternati a brevi riaperture dei ristoranti. Un trionfo per le grandiche da anni presidiano il mercato delle consegne a, le varie Glovo, Deliveroo, Uber Eats e Just Eat. Un mercato in mano a questi colossi che si basa sul lavoro a cottimo dei fattorini, che guadagnano pochi euro a consegna senza nessuna forma di tutela, e su commissioni altissime per i. E mentre qualcuno prova a vendere la storia deiricchi e felici, dimenticando le inchieste sul caporalato e l’algoritmo che per il tribunale di Bologna discrimina chi si ammala, c’è chi prova a contrastare lo strapotere dei leader del ...

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Pasti a domicilio, nascono le piattaforme di delivery “etiche” che assumono i rider. E sono più convenienti per i rist… - enr_gav : RT @fattoquotidiano: Pasti a domicilio, nascono le piattaforme di delivery “etiche” che assumono i rider. E sono più convenienti per i rist… - comristorazione : Piattaforme di delivery “etiche” che assumono i rider. E sono più convenienti per i ristoratori #fooddelivery diven… - fattoquotidiano : Pasti a domicilio, nascono le piattaforme di delivery “etiche” che assumono i rider. E sono più convenienti per i r… - Noovyis : (Pasti a domicilio, nascono le piattaforme di delivery “etiche” che assumono i rider. E sono più convenienti per i… -