Paris Hilton in lacrime, rivelazione choc: vittima di abusi

Paris Hilton racconta l'esperienza traumatica vissuta all'istituto Provo Canyon. "Il mio nome è Paris Hilton, sono una persona sopravvissuta all'abuso delle istituzioni e parlo oggi a difesa di centinaia di ragazzi detenuti in strutture di rieducazione sparsi negli Stati Uniti". Così ha esordito l'ereditiera alla commissione senatoriale Giustizia dello Stato dello Utah parlando ancora una volta L'articolo proviene da Inews.it.

