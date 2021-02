“Nessun veto”? Sul programma di Draghi dai partiti spuntano solo paletti | dai migranti alla giustizia Lega e Fi | “Via la riforma Bonafede”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un governo in piena sintonia con la pandemia: uniti ma distanti. Questa sembra essere ‘l’unità’ attornofigura di Mario. Da Leu finole differenze di vedute permangono tutte: dall’immigrazione, finodurata del governo guidato dall’ex presidente della Banca Centrale Europea, che resta il candidato più accreditato per sostituire Sergio Mattarella al Colle tra un anno. Una soluzione che, peraltro, permetterebbe aidi liberarsi di una figura ingombrante per tutti i leader politici. Ilad affermare chiaramente che “deve andare avanti finofine della legislatura” è Carlo Calenda, ma Azione ha la componente più esigua tra tutte le formazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Nessun veto

a prescindere" dal PD . "Con Draghi non abbiamo parlato di rapporti con altri partiti, in particolare con la Lega siamo e rimarremo forze alternative", dice il Segretario Zingaretti per ...Il segretario dem: "Su perimetro maggioranza decida premier incaricato,a prescindere" "Posso dire che siamo veramente molto soddisfatti del contributo, dei contenuti e delle linee guida alle quali il professore sta lavorando". Lo dice il segretario del Pd, ...Credito senza condizioni da Berlusconi, che ha guidato la delegazione di Forza Italia alle consultazioni. "Nessun veto a prescindere" dal PD. "Con Draghi non abbiamo parlato di rapporti con altri ...Il premier incaricato: "Vaccini ai prof una priorità" e anche "Il Fisco deve essere progressivo, lotta all'evasione". Meloni: "No alla fiducia, ma saremo utili". Zingaretti: "Pd e Lega forze alternati ...