Napoli in svantaggio, tifosi furiosi: "Esonero subito!" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Periodo da incubo per il Napoli, che in semifinale di Coppa Italia chiude il primo tempo con due gol subiti. I tifosi chiedono l'Esonero di Gattuso. Continua il periodo buio del Napoli, che in realtà da inizio stagione non riesce a dare un equilibrio alle sue prestazioni, dentro e fuori casa. I risultati sono altalenanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

