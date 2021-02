Meteo – Gli esperti ci svelano l’arcano: cosa succederà davvero arriverà Burian? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Burian o Buran? Facciamo chiarezza. L’Italia si prepara a vivere una fase Meteorologica pienamente invernale, a causa dell’irruzione, a partire da giovedì notte e dalle regioni settentrionali, di una massa d’aria freddissima, di origine artico-continentale, in discesa dall’Europa nord-orientale e dalla vicina Russia europea. Un’ondata di freddo di rilevante portata, finora la più intensa di questo inverno, per estensione geografica (dal Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 febbraio 2021)o Buran? Facciamo chiarezza. L’Italia si prepara a vivere una faserologica pienamente invernale, a causa dell’irruzione, a partire da giovedì notte e dalle regioni settentrionali, di una massa d’aria freddissima, di origine artico-continentale, in discesa dall’Europa nord-orientale e dalla vicina Russia europea. Un’ondata di freddo di rilevante portata, finora la più intensa di questo inverno, per estensione geografica (dal

Vivodisogniebas : RT @ilmeteoit: #Meteo: #NEVE già in atto, tra poco arriverà anche in #Pianura - ilmeteoit : #Meteo: #NEVE già in atto, tra poco arriverà anche in #Pianura - meteoredit : In arrivo un crollo delle temperature sull'Italia. ?? #freddo #gelo ??? Segui gli aggiornamenti qui:… - ossijgeno : Questa settimana il meteo mi sta facendo capire che gli sto decisamente sui coglioni - nuovaradio1485 : #meteo #traffico - Sulla #A14 Adriatica segnalato vento forte tra gli svincoli di San Benedetto del Tronto e Pescara Sud-Francavilla. -