Mare of Easttown | Guy Pierce e Kate Winslet protagonisti

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La miniserie HBOofavrà comeGuy, di nuovo insieme dopo MildredHBO è ormai una garanzia in fatto di serie televisive, e sono sempre di più le star scritturate per i suoi progetti. Da Big Little Lies, che ha coinvolto attrici del calibro di Nicole Kidman e Reese Whiterspoon, a Sharp Objects, con Amy Adams e Patricia Clarkson. Uno dei prossimi progetti saràof, una miniserie che inizialmente avrebbe dovuto essere interpretata dal premio Oscare da Ben Miles. Quest’ultimo, a causa di altri impegni, ha però dovuto rinunciare al progetto, lasciando via libera all’attore Guy. I due torneranno a ...

