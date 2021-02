M5s-governo Draghi, ecco il testo del quesito su Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”. Questo il testo del quesito che domani verrà votato dagli iscritti M5s sulla piattaforma Rousseau. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga untecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario?”. Questo ildelche domani verrà votato dagli iscritti M5s sulla piattaforma

