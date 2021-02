LIVE Modena-Versa Varsavia 18-15, Champions League volley in DIRETTA: bene i Canarini in avvio! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-18 Esce l’attacco di Vettori un po’ impreciso Christenson che, come spesso capita, si fissa su un attaccante quando questo non è in partita. 18-17 Grobelny mura Vettori, che ha già subito tre muri punto. 18-16 Invasione a rete di Stankovic, che aveva trovato un ottimo muro di contenimento. 18-15 Time-out per il Versa Varsavia. 18-15 Murone di Vettori su Superlak, andiamo! 17-15 Esce la parallela di Superlak, break molto importante. 16-15 Miracolo in ricezione di Grebennikov, poi arriva un bel primo tempo dietro di Mazzone, non è una soluzione che si vede giocare spesso in casa Modena. 15-15 Sparacchia fuori Vettori, torniamo in parità. 15-14 Diagonale stretta da posto quattro per Kwolek. 15-13 Concedono anche i polacchi dai nove metri. 14-13 Gran primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-18 Esce l’attacco di Vettori un po’ impreciso Christenson che, come spesso capita, si fissa su un attaccante quando questo non è in partita. 18-17 Grobelny mura Vettori, che ha già subito tre muri punto. 18-16 Invasione a rete di Stankovic, che aveva trovato un ottimo muro di contenimento. 18-15 Time-out per il. 18-15 Murone di Vettori su Superlak, andiamo! 17-15 Esce la parallela di Superlak, break molto importante. 16-15 Miracolo in ricezione di Grebennikov, poi arriva un bel primo tempo dietro di Mazzone, non è una soluzione che si vede giocare spesso in casa. 15-15 Sparacchia fuori Vettori, torniamo in parità. 15-14 Diagonale stretta da posto quattro per Kwolek. 15-13 Concedono anche i polacchi dai nove metri. 14-13 Gran primo ...

