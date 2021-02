Inter | il documento svela la storica novità

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non è una giornata felice per i tifosi dell’che devono digerire l’eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus ma lein casa nerazzurra non sono terminate. Il futuro della società è ancora tutto da decifrare, con le trattative in corso che vedono Suning protagonista con possibili acquirenti come Bc Partners ma intanto delle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.