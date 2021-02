IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di giovedi 11 febbraio 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di giovedì 11 febbraio 2021: Ludovica Brancia (Giulia Arena) sarà presente alle nozze di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) come testimone dello sposo e questa notizia sorprende la Contessa Adelaide (Vanessa Gravina), che nota sempre di più l’ascendente che il giovane Cattaneo ha sul cognato. Salvatore Amato (Emanuel Caserio), ai limiti della follia, pensa ad un gesto estremo per impedire il matrimonio della sua Gabriella (Ilaria Rossi). Pietro Conti (Andrea Savorelli) invita Stefania (Grace Ambrose) a uscire per San Valentino e la ragazza accetta soltanto per fare ingelosire Federico (Alessandro Fella). Adelaide teme che la vicinanza tra Umberto (Roberto Farnesi) e Federico possa alterare gli equilibri della famiglia. Le nozze ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 10 febbraio 2021)puntata de Il5 di giovedì 11: Ludovica Brancia (Giulia Arena) sarà presente alle nozze di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) come testimone dello sposo e questa notizia sorprende la Contessa Adelaide (Vanessa Gravina), che nota sempre di più l’ascendente che il giovane Cattaneo ha sul cognato. Salvatore Amato (Emanuel Caserio), ai limiti della follia, pensa ad un gesto estremo per impedire il matrimonio della sua Gabriella (Ilaria Rossi). Pietro Conti (Andrea Savorelli) invita Stefania (Grace Ambrose) a uscire per San Valentino e la ragazza accetta soltanto per fare ingelosire Federico (Alessandro Fella). Adelaide teme che la vicinanza tra Umberto (Roberto Farnesi) e Federico possa alterare gli equilibri della famiglia. Le nozze ...

