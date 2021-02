Icardi e Wanda Nara, bufera social: i like a alla Juve e quel post... (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Semplice like a qualche collega (magari amico) oppure frecciata diretta alla sua ex squadra? Le polemiche suscitate dall'apprezzamento di Icardi a diversi post bianconeri di esultanza dopo la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Semplicea qualche collega (magari amico) oppure frecciata direttasua ex squadra? Le polemiche suscitate dall'apprezzamento dia diversibianconeri di esultanza dopo la ...

gianlui62256426 : @Skysurfer72 Nel frattempo icardi e wanda continuano a perculare l'inda ???????? - gianlui62256426 : @mike_fusco Ma wanda nara e icardi che continuano a perculare l'inter ne vogliamo parlare ????????? - CorriereQ : Icardi, quanti like alla festa Juve: dal post di Ronaldo a quello di Dybala. E Wanda… - simondritt : RT @dearfrancy00: Wanda Icardi Queen insegnami la via ?? - dearfrancy00 : Wanda Icardi Queen insegnami la via ?? -