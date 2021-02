I numeri per il governo: M5s non determinante col sì della Lega (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Lega e Movimento 5 stelle. Sono i due partiti i cui numeri in Parlamento sono fondamentali al nuovo governo per ottenere la maggioranza assoluta. Infatti, la sola 'maggioranza Ursula', ovvero i giallorossi assieme a Forza Italia, non sarebbe sufficiente. Il partito di Matteo Salvini ha confermato l'appoggio al governo guidato da Mario Draghi, mentre il Movimento 5 stelle è diviso al suo interno tra i favorevoli a far parte della partita e i contrari (soprattutto tra i senatori) a sostenere l'esecutivo dell'ex governatore della Bce. Ma, con il sì dei leghisti, i numeri dei pentastellati non sarebbero più determinanti (e viceversa). L'appoggio di Lega e M5s, infatti, è sì fondamentale dal punto di vista dei numeri, ma il sì ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI -e Movimento 5 stelle. Sono i due partiti i cuiin Parlamento sono fondamentali al nuovoper ottenere la maggioranza assoluta. Infatti, la sola 'maggioranza Ursula', ovvero i giallorossi assieme a Forza Italia, non sarebbe sufficiente. Il partito di Matteo Salvini ha confermato l'appoggio alguidato da Mario Draghi, mentre il Movimento 5 stelle è diviso al suo interno tra i favorevoli a far partepartita e i contrari (soprattutto tra i senatori) a sostenere l'esecutivo dell'ex governatoreBce. Ma, con il sì dei leghisti, idei pentastellati non sarebbero più determinanti (e viceversa). L'appoggio die M5s, infatti, è sì fondamentale dal punto di vista dei, ma il sì ...

