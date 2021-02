Gf Vip, il brutto gesto di Giulia Salemi per arrivare in finale. Fan furiosi: «Vergognati, non si fa…» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gf Vip, il gesto di Giulia Salemi per arrivare in finale. Fan furiosi: «Vergognati, non si fa…». Oggi, l’influencer italo-persiana ha rivelato al fidanzato Pierpaolo Pretelli un modo che avrebbe escogitato per conquistare la finale. L’ex velino è già un finalista, mentre Giulia spesso si ritrova in nomination. In un video, diffuso su Twitter da alcuni follower, l’influencer – in cucina con il fidanzato – afferma: «Quando gli altri dormono, è lì che dobbiamo approfittarne. Le telecamere sono tutte per noi e dobbiamo inventarci qualcosa…». La frase ha diviso i fan. Se i sostenitori dei prelemi vedono nell’affermazione di Giulia una semplice battuta ironica, i detrattori, al contrario, l’accusano di essere falsa e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gf Vip, ildiperin. Fan: «, non si fa…». Oggi, l’influencer italo-persiana ha rivelato al fidanzato Pierpaolo Pretelli un modo che avrebbe escogitato per conquistare la. L’ex velino è già un finalista, mentrespesso si ritrova in nomination. In un video, diffuso su Twitter da alcuni follower, l’influencer – in cucina con il fidanzato – afferma: «Quando gli altri dormono, è lì che dobbiamo approfittarne. Le telecamere sono tutte per noi e dobbiamo inventarci qualcosa…». La frase ha diviso i fan. Se i sostenitori dei prelemi vedono nell’affermazione diuna semplice battuta ironica, i detrattori, al contrario, l’accusano di essere falsa e ...

