Galaxy S21 Ultra supera in preordine S21 ed S21+ messi insieme (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Galaxy S21 Ultra supera in preordine gli altri due membri della serie S21 anche se la notizia riguarda, per il momento, solo il Regno Unito. Si tratta comunque di un’indicazione interessante considerata insieme ai dati che arrivano dalla Corea del Sud. Il numero di preordini della serie S21 ha già superato quella della serie S10 e della serie S20 in contrasto con la decisione di Samsung di abbassare le sue aspettative di spedizione per la serie Galaxy S21. Recensione Galaxy S21 Ultra: enorme, potente, costoso Galaxy S21 Ultra, 50% dei preordini della serie Probabilmente non è nemmeno una vera notizia se si considera come sia stata accolta positivamente la serie S21 e in particolare il ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) IlS21ingli altri due membri della serie S21 anche se la notizia riguarda, per il momento, solo il Regno Unito. Si tratta comunque di un’indicazione interessante considerataai dati che arrivano dalla Corea del Sud. Il numero di preordini della serie S21 ha giàto quella della serie S10 e della serie S20 in contrasto con la decisione di Samsung di abbassare le sue aspettative di spedizione per la serieS21. RecensioneS21: enorme, potente, costosoS21, 50% dei preordini della serie Probabilmente non è nemmeno una vera notizia se si considera come sia stata accolta positivamente la serie S21 e in particolare il ...

giannifioreGF : #GalaxyS21Ultra supera in preordine #GalaxyS21 e #GalaxyS21Plus messi insieme - womeninstemSA : RT @bcsn_official: Camera comparison: Galaxy S21 vs. iPhone 12 video - CNET - Blacknight2332 : RT @PhoneArena: Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max, Pixel 5, Note 20 Ultra blind camera comparison - tecnoandroidit : Recensione Samsung Galaxy S21: il miglior compatto in commercio! - Samsung Galaxy S21 è lo smartphone mini della nu… - PhoneArena : Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max, Pixel 5, Note 20 Ultra blind camera comparison -