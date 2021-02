Francesca Fialdini positiva al Covid: l’annuncio social e cosa succede al suo programma (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Francesca Fialdini positiva al Covid: l’annuncio social della conduttrice e cosa succederà al suo programma ‘A Ruota Libera’, ecco i dettagli della vicenda. Francesca Fialdini positiva al Covid: l’annuncio appena arrivatoLa conduttrice Francesca Fialdini è risultata positiva al Covid. La notizia aveva cominciato già a girare da diverse ore grazie all’indiscrezione lanciata da TvBlog, ma poco fa è arrivata la conferma della conduttrice, che direttamente dal suo profilo Instagram ha voluto spiegare ai followers come stanno le cose. Non è certamente la prima volta che un conduttore ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021)aldella conduttrice erà al suo‘A Ruota Libera’, ecco i dettagli della vicenda.alappena arrivatoLa conduttriceè risultataal. La notizia aveva cominciato già a girare da diverse ore grazie all’indiscrezione lanciata da TvBlog, ma poco fa è arrivata la conferma della conduttrice, che direttamente dal suo profilo Instagram ha voluto spiegare ai followers come stanno le cose. Non è certamente la prima volta che un conduttore ...

zazoomblog : Francesca Fialdini positiva al covid: la notizia appena arrivata - #Francesca #Fialdini #positiva #covid: - leggoit : Francesca #Fialdini positiva al Covid, ma non si ferma “Da noi a ruota libera” - zazoomblog : Francesca Fialdini positiva come sta la conduttrice Rai FOTO - #Francesca #Fialdini #positiva - ilmessaggeroit : Francesca Fialdini positiva al Covid, ma non si ferma “Da noi a ruota libera” - fanpage : La conduttrice ne dà notizia sui social. -