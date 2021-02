Francesca Fialdini positiva al Covid 19 | Da noi a Ruota Libera va in onda lo stesso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Pochi minuti faha voluto condividere con tutte le persone che la seguono con affetto la notizia: è risultataal19. Purtroppo nessuno è al sicuro, come ci continuano a dire. Non basta stare attentissimi e rispettare tutte le regole, il contagio è dietro un angolo, soprattutto se per lavoro usciamo spesso di casa e incontriamo diversa gente. La conduttrice al momento sta bene, chi lavora in tv viene sottoposto quasi quotidianamente a tampone per cui la positività si registra sin dai primi momenti, permettendo a tutti di potersi curare per il meglio. Laha inoltre fatto sapere che il programma Da Noi aandrà comunque indomenica pomeriggio grazie al lavoro della sua squadra. Non sappiamo ...