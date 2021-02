Foibe, un libro offende gli esuli: vittime di una “psicosi”. Cartellino rosso per la Laterza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’esodo giuliano-dalmata? Fu colpa di una “psicosi collettiva” secondo Eric Gobetti, autore per Laterza del libro “E allora le Foibe?“, contro il quale si scagliano, nel giorno del ricordo, l’Associazione Nazionale Dalmata e il Comitato 10 Febbraio, pubblicando on line un contro-fact checking in cui ribattono punto per punto alle osservazioni che ritengono una vera e propria “provocazione”. Una provocazione dalla casa editrice Laterza “Che senso ha il ‘Giorno del Ricordo’ in Italia se una casa editrice del valore di Laterza, proprio a ridosso della commemorazione nazionale, fa uscire un volume come quello di tal Eric Gobetti, ‘E allora le Foibe?’, anziché dare spazio a storici seri? Cadono le braccia e la stanchezza aumenta davanti a provocazioni come questa (perché è ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’esodo giuliano-dalmata? Fu colpa di una “collettiva” secondo Eric Gobetti, autore perdel“E allora le?“, contro il quale si scagliano, nel giorno del ricordo, l’Associazione Nazionale Dalmata e il Comitato 10 Febbraio, pubblicando on line un contro-fact checking in cui ribattono punto per punto alle osservazioni che ritengono una vera e propria “provocazione”. Una provocazione dalla casa editrice“Che senso ha il ‘Giorno del Ricordo’ in Italia se una casa editrice del valore di, proprio a ridosso della commemorazione nazionale, fa uscire un volume come quello di tal Eric Gobetti, ‘E allora le?’, anziché dare spazio a storici seri? Cadono le braccia e la stanchezza aumenta davanti a provocazioni come questa (perché è ...

