Fiamme sul balcone, in casa una famiglia: 18enne "li salva" con un estintore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con un estintore "ha salvato" una famiglia da un incendio e per questo gesto si è fatto conoscere sui Social. Protagonista Antonio Giassi, diciottenne di Dalmine, che lunedì intorno alle 14, mentre era nel suo appartamento di una palazzina in via Verdi, ha sentito uno strano odore di fumo e gente urlare al piano di sotto. Ha pensato quindi di scendere in cortile per capire cosa stava succedendo e ha visto le Fiamme sul balcone di un appartamento al primo piano dove abita una famiglia con bambini. Il rogo era partito da un bidone della raccolta differenziata. A quel punto si è diretto nei sotterranei del palazzo, ha preso un estintore ed è salito al piano dell'abitazione per passarlo a uno dei residenti che l'ha utilizzato per domare le Fiamme. Nel frattempo sul posto sono arrivati la ...

