Decisa la chiusura della soap "Una Vita", i fan protestano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una notizia inattesa ha sconvolto i fan della celebre telenovela Una Vita: dopo sei anni di attività, la rete iberica LA1 ha scelto infatti di porre fine alle storie ambientate a Calle Acacias, "costringendo" di fatto i telespettatori a dire addio ai tanti personaggi a cui si sono affezionati. Al momento, l'esigenza principale di TVE è quella di dare una nuova linfa Vitale al suo palinsesto quotidiano, ma ciò ha fatto comunque storcere il naso a chi ha creduto nel progetto di Acacias 38 – il nome originale della produzione – fin dal suo inizio, rendendolo di fatto un appuntamento atteso, in Spagna ma anche in Italia. In Italia, la soap ha preso il via su Canale 5 a giugno 2015, dopo aver debuttato in terra iberica il 15 aprile dello stesso anno. Tra i personaggi più iconici della ...

