Covid, Oms: "Casi nel mondo scesi del 17% in una settimana" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per la quarta settimana di fila scendono i Casi di Covid nel mondo, mai così bassi da ottobre: lo ha comunicato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Sono 3,1 milioni i Casi registrati nell'ultima settimana, il 17% in meno rispetto a quella precedente. Scendono del 19% anche i positivi negli Stati Uniti, che rimangono comunque in testa per numero di Casi negli ultimi sette giorni, con 871.365 contagiati. Brasile, Francia, Russia e Regno Unito gli altri paesi con il maggior numero di positivi. In netto calo i Casi in Africa, scesi del 22%. I Casi di contagio a livello mondiale sono stati finora 105,4 milioni, i decessi 2,3 milioni. Ieri l'Oms ha escluso l'ipotesi che il virus sia stato creato in laboratorio:

