CorSport | Gattuso interrompe l’alternanza Ospina-Meret Il colombiano diventa titolare

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Contro l’Atalanta, stasera, toccherà ancora una volta addifendere la porta del Napoli. Sarà, per lui, la quinta partita consecutiva da. Il Corriere dello Sport decreta la fine delcon. “Rino ha sempre avuto un debole per lui, diciamola tutta senza girarci troppo intorno, ma dalla trasferta di Verona in poinon ha più visto il campo. C’era una volta il costume, la tradizione, la regola non scritta delsistematica tra i due portieri: finita in un cassetto”. Con molta probabilità, toccherà alanche sabato, contro la Juve. “Rino ha interrottocondopo Verona: bisogna capire se momentaneamente o a oltranza. Il sospetto? Beh, che sia stato battezzato un ...

Per il colombiano sarà la quinta partita da titolare, a discapito dell'alternanza effettuata tra i pali fino alla trasferta di Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport. "In porta ... Per quanto riguarda invece Victor Osimhen, il quotidiano sportivo scrive che dovrà decidere se riproporlo titolare già domani in Coppa Italia oppure rimandare a sabato, per la partita di ... Buone notizie invece per Fabian, che ha svolto l'intera seduta col gruppo dopo essersi negativizzato al Covid. Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: 'Ieri il Napoli è tornato al ...