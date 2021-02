(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildeidi contagio da Covid-19 registrati nel mondo è sceso per la quarta settimana consecutiva. A segnalarlo è l’Organizzazione mondiale della Sanità, che aggiornando i dati settimanali ha parlato di 3,1 milioni diregistrati la settimana scorsa, il 17% in meno della settimana precedente. Si tratta delpiù basso dall’ultima settimana di ottobre. La maggior parte deiè emersa negli Stati Uniti, con 871.365 infezioni, il 19% in meno della settimana scorsa. Tra i paesi con maggiordianche il Brasile, la Francia, la Russia, il Regno Unito. Il calo più evidente si è registrato in Africa, (22%). A livello mondiale, idi ...

TgLa7 : Missione #Oms a #Wuhan, Peter Ben Embarek (capo missione) : L'ipotesi della fuga dal laboratorio del coronavirus è estremamente improbabile - repubblica : Gli esperti dell'OMS hanno terminano la loro indagine a #Wuhan per la ricostruzione delle origini della pandemia. L… - sole24ore : Oms: altamente improbabile che il coronavirus sia uscito da un laboratorio - BinaryOptionEU : RT '#Coronavirus, #Oms: 'Continua a scendere numero nuovi casi' - bonjovi1982 : RT @GDS_it: Origine del #Coronavirus, #Usa: '#Cina non trasparente, vogliamo vedere rapporto Oms' -

Gli esperti dell'Oms sono arrivati da oltre tre settimane in Cina per indagare sulle origini del Coronavirus. Secondo il team, il Covid ha (...) ...Il primo caso confermato da Virginie Masserey - L'OMS da Wuhan: "L'origine del covid è animale" - Svizzera: oltre 100'000 firme contro il lockdown - Ticino: 38 casi, un decesso e meno di 100 persone r ...