Collovati | «Costruzione dal basso? Mi provoca il mal di pancia Un’ossessione che rallenta il gioco»

(Di mercoledì 10 febbraio 2021): «Ladal? Al massimo si arriva a centrocampo. E ilè stucchevole» Il Mattino intervista Fulvio. L’ex campione del mondo 1982 si esprime sulla moda del momento: ladal. «Non se la prenda nessuno, ma quando vedo così tante azioni iniziate palla dalla linea difensiva mi viene il mal di. Capisco che il calcio sia cambiato, ci mancherebbe altro. È diventata una frenesia che sfiora l’ossessione. Per altro noto che quando le squadre escono palla al piede, raramente guadagnano il campo. Potrei capire se ad ogni uscita della difesa corrispondesse un gol fatto, o ancora un’azione pericolosa al limite dell’area avversaria. Ma non è praticamente mai così. Al massimo si arriva a centrocampo. ...

Lei, Selvaggi, panchinaro di lusso; lui, Paolorossi tutto attaccato, eroe in. Com'erano ... Ha ragione, se siamo campioni del mondo è grazie ai gol di Paolo. Anche le nostre ...Lei, Selvaggi, panchinaro di lusso; lui, Paolorossi tutto attaccato, eroe in. Com'erano ... Ha ragione, se siamo campioni del mondo è grazie ai gol di Paolo. Anche le nostre ...È diventato campione del Mondo nel 1982 in Spagna, ma soprattutto Fulvio Collovati è stato un difensore a cui piaceva giocare il pallone.