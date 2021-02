Cambiare lente per comprendere il mondo arabo di oggi (di S. Colombo)

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (di Silvia, ricercatrice IAI) La mappa geopolitica del Medio Oriente e del Nord Africa si è profondamente trasformata sotto l’impatto dei conflitti e dei rovesciamenti di alleanze che sono scaturiti dagli eventi delle cosiddette Primavere arabe, di cui in queste settimane ricorre il decennale. Nonostante esse abbiano preso avvio da rivolte e trasformazioni endogene, il quadro regionale – quello che nel gergo delle relazioni internazionali viene definito l’ordine regionale – ha anch’esso subito importanti cambiamenti ed è ancorain cerca di una chiara definizione. Se l’ordine pre-2011 non esiste più, ciò che prevale nell’attuale “interregno” (per dirlo alla Gramsci) sono conflitti e guerre per procura, sullo sfondo di crisi sociali ed economiche e di un crescente divario tra Stati e società. Insomma, il panorama della regione è andato ...