Calcio: Wanda Nara stuzzica l’Inter, ‘Oggi tutto bianco e io di nero’ (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) – Usa l’ironia Wanda Nara, moglie e agente dell’ex attaccante dell’Inter, ora al Psg, Mauro Icardi, per stuzzicare l’Inter dopo il pari con la Juve in Coppa Italia e l’eliminazione in semifinale degli uomini di Antonio Conte. ‘Oggi tutto bianco e io di nero”, recita una didascalia su Instagram neanche troppo enigmatica di Wanda Nara con una foto in vestaglia nera su uno sfondo innevato, sul suo profilo, con possibile riferimento ai colori sociali della Juventus. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) – Usa l’ironia, moglie e agente dell’ex attaccante del, ora al Psg, Mauro Icardi, perredopo il pari con la Juve in Coppa Italia e l’eliminazione in semifinale degli uomini di Antonio Conte.e io di nero”, recita una didascalia su Instagram neanche troppo enigmatica dicon una foto in vestaglia nera su uno sfondo innevato, sul suo profilo, con possibile riferimento ai colori sociali della Juventus. L'articoloWeb.

TV7Benevento : Calcio: Wanda Nara stuzzica l'Inter, 'Oggi tutto bianco e io di nero'... - genovesergio76 : Icardi, quanti like alla festa Juve: dal post di Ronaldo a quello di Dybala. E Wanda... - sportface2016 : #Inter, sfottò di #WandaNara su instagram? Ecco la foto - CORNERNEWS24 : #Calcio - Spagna: 2 gol Suarez, ma per Atletico solo un pari Al Wanda Metropolitano Celta segna all'89' e porta via un punto - sportal_it : Zaira Nara: 'Wanda, una leonessa per Icardi' -