Birmania, stato di emergenza e sospensione dei voli fino a giugno 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Tatmadaw, l’esercito birmano, responsabile per la sicurezza nazionale e la difesa della Birmania, ha arrestato i Leader del Governo, tra cui il presidente Win Myint ed il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Lo stato di emergenza è dichiarato, quindi, per un periodo di un anno. La ripresa del potere da parte dell’esercito birmano avrà conseguenze sul turismo del Paese. Secondo il Myanmar Times, a tutti i piloti è stato ordinato di sospendere i voli dalla Birmania verso altri Paesi fino a giugno. Sul suo sito web, il Ministero degli Affari Esteri indica: “È in corso un Colpo di stato Militare” Sono state adottate misure restrittive per le reti di telecomunicazioni ed internet. In questo contesto, si ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Tatmadaw, l’esercito birmano, responsabile per la sicurezza nazionale e la difesa della, ha arrei Leader del Governo, tra cui il presidente Win Myint ed il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Lodiè dichiarato, quindi, per un periodo di un anno. La ripresa del potere da parte dell’esercito birmano avrà conseguenze sul turismo del Paese. Secondo il Myanmar Times, a tutti i piloti èordinato di sospendere idallaverso altri Paesi. Sul suo sito web, il Ministero degli Affari Esteri indica: “È in corso un Colpo diMilitare” Sono state adottate misure restrittive per le reti di telecomunicazioni ed internet. In questo contesto, si ...

Agenzia_Ansa : La #Nuova Zelanda ha 'sospeso tutti i suoi contatti politici e militari di alto livello con la Birmania': lo ha res… - vaticannews_it : #7febbraio #PapaFrancesco vicino al popolo dell'ex Birmania e a quanti hanno oggi responsabilità nel Paese, per usc… - boccuzzibeppe : RT @FnpCisl: Domani #11febbraio dalle 14 alle 15 in piazza San Silvestro a Roma #Cgil #Cisl #Uil e l’associazione Italia-Birmania.Insieme m… - ottovanz : RT @vaticannews_it: #10febbraio In Myanmar ex Birmania la mobilitazione popolare prosegue dopo il colpo di stato militare - adelerizzo2 : RT @FnpCisl: Domani #11febbraio dalle 14 alle 15 in piazza San Silvestro a Roma #Cgil #Cisl #Uil e l’associazione Italia-Birmania.Insieme m… -