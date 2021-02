65 calciatori e 20 milioni spesi: la Bari sembra un club di Moratti più che di De Laurentiis (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Gazzetta della sport dedica – giustamente – una pagina alla rivoluzione barese dei De Laurentiis (padre e figlio Luigi) ma anche a quella che è stata fin qui la gestione della famiglia che ha portato il Napoli ai vertici del calcio italiano. I numeri colpiscono. A Bari, in maniera evidente, non c’è mai stata una delle caratteristiche principale della gestione napoletana di De Laurentiis: la fedeltà, o se volete il conservatorismo. Segno che nella città della Fiera del Levante, i De Laurentiis non hanno trovato il loro centro di gravità permanente. Dal 2018, in Serie D, la Bari (lì la squadra è coniugata al femminile) ha ingaggiato 65 calciatori: 29 in Serie D 21 al primo anno di Serie C 15 al secondo anno di Serie C Ricorda la Gazzetta: Un dato basta e avanza a illuminare ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Gazzetta della sport dedica – giustamente – una pagina alla rivoluzione barese dei De(padre e figlio Luigi) ma anche a quella che è stata fin qui la gestione della famiglia che ha portato il Napoli ai vertici del calcio italiano. I numeri colpiscono. A, in maniera evidente, non c’è mai stata una delle caratteristiche principale della gestione napoletana di De: la fedeltà, o se volete il conservatorismo. Segno che nella città della Fiera del Levante, i Denon hanno trovato il loro centro di gravità permanente. Dal 2018, in Serie D, la(lì la squadra è coniugata al femminile) ha ingaggiato 65: 29 in Serie D 21 al primo anno di Serie C 15 al secondo anno di Serie C Ricorda la Gazzetta: Un dato basta e avanza a illuminare ...

