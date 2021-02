Violenza in classe: la maestra colpisce il piccolo con un diario (Di martedì 9 febbraio 2021) La vicenda in una scuola elementare, il bambino non aveva raccontato nulla ai suoi genitori di quanto accaduto. Scuola Treviso (Facebook)La maestra ha perso la pazienza, la calma ed anche la testa. Questo è quello che è successo in una scuola salentina. classe terza elementare, la maestra non è contenta di come un suo alunno sta traducendo una fase, inizia ad insultarlo con frasi davvero sgradevoli. Poi, non contenta gli lancia contro un diario, colpendolo ad un labbro. Il bambino piange, ma la maestra non se ne cura, anzi, gli chiede con insistenza di smettere. Tornato a casa il bambino non racconterà niente ai suoi genitori, nonostante la ferita sul labbro, che papà e mamma prendono per una classica ferita causata dal freddo. Il piccolo ha forse vergogna o chissà ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021) La vicenda in una scuola elementare, il bambino non aveva raccontato nulla ai suoi genitori di quanto accaduto. Scuola Treviso (Facebook)Laha perso la pazienza, la calma ed anche la testa. Questo è quello che è successo in una scuola salentina.terza elementare, lanon è contenta di come un suo alunno sta traducendo una fase, inizia ad insultarlo con frasi davvero sgradevoli. Poi, non contenta gli lancia contro un, colpendolo ad un labbro. Il bambino piange, ma lanon se ne cura, anzi, gli chiede con insistenza di smettere. Tornato a casa il bambino non racconterà niente ai suoi genitori, nonostante la ferita sul labbro, che papà e mamma prendono per una classica ferita causata dal freddo. Ilha forse vergogna o chissà ...

Ultime Notizie dalla rete : Violenza classe Maestra lancia un diario addosso a bambino: 'Sei un fallito, resterai sempre senza lavoro'

L'alunno in questione adesso continua a frequentare la stessa scuola e la stessa classe, ma sicuramente non potrà dimenticare mai il brutto episodio di violenza nei suoi confronti. Sul caso si ...

'L'estate in cui imparammo a volare' non ha imparato niente dalle serie che ha scopiazzato

...poche eccezioni (nella timeline adolescenziale c'è posto per un disturbante episodio di violenza ... Ci viene detto più volte che le due si invidiano a vicenda " Kate vorrebbe la classe e l'autostima di ...

Bullismo: quando è configurabile il reato di violenza privata Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Violenza in classe: la maestra colpisce il piccolo con un diario

La maestra ha perso la pazienza, la calma ed anche la testa. Questo è quello che è successo in una scuola salentina. Classe terza elementare, la maestra non è contenta di come un suo alunno sta ...

Bullismo: quando è configurabile il reato di violenza privata

