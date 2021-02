Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2021 ore 10:30 (Di martedì 9 febbraio 2021) Viabilità 9 FEBBRAIO 2021 ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE A PARTIRE DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCCESSIVE 18-24ORE ; PREVISTA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA Regione CON PRECIPITAZIONI SPARSE CON FORTI RAFFICHE DI VENTO PRESTARE ATTENZIONE CIRCOLazioNE IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SUL RACCORDO IN INTERNA MENTRE IN ESTERNA PERMANGONOP RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANOD ELL’A24 CODE TRA PORTONACCIOE TANGENZIALE DIREZIOENR IOMA SU VIA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE AVVENUTO ALTEZZA VIA CASALE DI SAN BASILIO IND IREZIONE Roma,CODE A PARTIRE DA VIA DI SALONE CON RIPERCUSSIONI SU VIAS DI CASALE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021)9 FEBBRAIOORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE A PARTIRE DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCCESSIVE 18-24ORE ; PREVISTA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LACON PRECIPITAZIONI SPARSE CON FORTI RAFFICHE DI VENTO PRESTARE ATTENZIONE CIRCONE IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SUL RACCORDO IN INTERNA MENTRE IN ESTERNA PERMANGONOP RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANOD ELL’A24 CODE TRA PORTONACCIOE TANGENZIALE DIREZIOENR IOMA SU VIA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE AVVENUTO ALTEZZA VIA CASALE DI SAN BASILIO IND IREZIONE,CODE A PARTIRE DA VIA DI SALONE CON RIPERCUSSIONI SU VIAS DI CASALE ...

LuceverdeRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità per l'incidente su via Tiburtina altezza via Elena Brandizzi Gianni, la #RomaTpl segnala forti ritardi s… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità per l'incidente su via Tiburtina altezza via Elena Brandizzi Gianni, la #RomaTpl segnala forti rit… - romamobilita : #Roma #viabilità Via Tiburtina, incidente e code altezza via Elena Brandizzi Gianni in direzione Roma Centro - roma_e_roma : RT @Roma: ?? Sdo-Pietralata: nuova #viabilità strade limitrofe a via dei Durantini e Parco Pertini. Aperte al transito dei veicoli via della… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 09 - 02 - 2021 ore 09:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all'ascolto code su viale della Piramide Cestia per un ...Prenestina sta provocando incolonnamenti a partire dalla Ardeatina e cambia la viabilità ...

Traffico Roma del 09 - 02 - 2021 ore 09:00

...San Giovanni in via Veio all'incrocio con via Amiterno restiamo a San Giovanni cambia la viabilità ...esterna provoca code tra Tuscolana e Prenestina incidente anche in carreggiata interna sempre a Roma ...

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24 LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all'ascolto code su viale della Piramide Cestia per un ...Prenestina sta provocando incolonnamenti a partire dalla Ardeatina e cambia la......San Giovanni in via Veio all'incrocio con via Amiterno restiamo a San Giovanni cambia la...esterna provoca code tra Tuscolana e Prenestina incidente anche in carreggiata interna sempre a...