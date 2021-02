Uomini e Donne: la scelta di Sophie Codegoni (anticipazioni) (Di martedì 9 febbraio 2021) Sophie - Uomini e Donne Fine del trono anche per Sophie Codegoni. Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, avvenuta questo pomeriggio, la tronista ha infatti annunciato dopo diversi mesi, qual è il ragazzo, tra gli ultimi due contendenti rimasti, che ha fatto breccia nel suo cuore. La giovane milanese ha scelto Matteo Ranieri che le ha risposto di sì. In base a quanto riportato da Il Vicolo delle News, Sophie nel compiere la sua scelta ha scartato Giorgio Di Bonaventura, l’altro suo pretendente. Nella nuova registrazione, dove erano presenti anche i nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano, Maria De Filippi ha inoltre ospitato Davide Donadei, che soltanto qualche giorno fa è uscito dal programma in compagnia di Chiara ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 febbraio 2021)Fine del trono anche per. Nel corso dell’ultima registrazione di, avvenuta questo pomeriggio, la tronista ha infatti annunciato dopo diversi mesi, qual è il ragazzo, tra gli ultimi due contendenti rimasti, che ha fatto breccia nel suo cuore. La giovane milanese ha scelto Matteo Ranieri che le ha risposto di sì. In base a quanto riportato da Il Vicolo delle News,nel compiere la suaha scartato Giorgio Di Bonaventura, l’altro suo pretendente. Nella nuova registrazione, dove erano presenti anche i nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano, Maria De Filippi ha inoltre ospitato Davide Donadei, che soltanto qualche giorno fa è uscito dal programma in compagnia di Chiara ...

