Ultime Notizie Roma del 09-02-2021 ore 17 | 10

(Di martedì 9 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno un’apertura oggi nuovo giro di consultazioni con le forze politiche del premier incaricato Mario Draghi faccia a faccia con i partiti maggiori fra loro Forza Italia il cui leader Berlusconi è aper guidare la delegazione forzista intanto libero quale spiega che le tre forze dell’Alleanza Movimento 5 Stelle PD e appunto Leu possano concordare un atteggiamento univoco rispetto al governo Letta per vedere la luce domani per draghi confronto con le forze sociali che si Stoppa licenziamenti finché c’è l’emergenza e ripartire da politiche attive del lavoro è una comincio europeista all’insegna di un innovativo atlantismo nelle parole degli esponenti che già hanno incontrato l’ex numero uno della BCE fisco giustizia civile pubblica amministrazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Cisco Systems annuncia questa sera dopo la chiusura di Wall Street i risultati trimestrali. Gli analisti stimano un utile per azione a 0,76 dollari su ricavi per 11,92 miliardi. Il titolo al Nasdaq ...Dopo due giorni di rally, torna a scendere la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.274 positivi su 13.691 tamponi effettuati , 85 in più di ieri con 4.136 ...Secondo un esperto di sicurezza, l'attacco hacker subito da CD Projekt RED potrebbe essere avvenuto internamente.Sono però 5.047 - quindi 4.293 in più rispetto ai 754 del giorno precedente - i tamponi molecolari eseguiti nelle ultime ore, con il totale che sale a 626.233 mentre diventano 64.886 (+4.468) i test a ...