Ti Sento su Rai 2 chi è l’ospite di Pierluigi Diaco di martedì 9 febbraio

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tisu Rai 2 con Pieluigiin seconda serata, Rita Rusic ospite il 9Nuovo appuntamento per Tidisu Rai 2a 00:05 circa dopo Stasera tutto è possibile. Questa settimana a sottoporsi all’intervista sonora del programma è Rita Rusic, che sarà possibile rivedere in streaming su Rai Play dove ci sono anche le precedenti puntate con ospiti Roberto Mancini, Donatella Rettore e Claudia Gerini,. Un percorso di dieci suggestioni sonore, disseminato di storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni a tutti familiari e riconoscibili che spazierà dalla storia personale di Rita Rusic all’attualità, dal costume alla società, dallo spettacolo allo sport. Uno dei brani musicali in scaletta sarà ...

riflettente_ : Sento Alfonso che annuncia il blocco Patrizia 2.0 e metto su Rai 3. La prima cosa che sento è 'Dobbiamo aspettare i prelievi' ?????? #tzvip - Luna1992m : @TzFrancesca @a_laurad MI SENTO MALE. VI AMO Stasera facciamo a sorteggio per scegliere cosa vedere tra Horror e rai yo yo. - lookinafterlou : Amici del Twitter ho cominciato a vedere le Winx club su rai play, scelta migliore della mia vita mi sento di nuovo… - billiwing1 : @larussasvoice @pondgitsune Tecnico di produzione in Rai. Senza dubbio, tutto è potenzialmente soggettivo, ma mi se… - HeelGianz : Sento puzza di masterclass RAI che invece dello show faranno vedere il riassunto del TG -

Ultime Notizie dalla rete : Sento Rai

RAI - Radiotelevisione Italiana

In discesa miun po' meglio che in SuperG. Gli altri sono fortissimi. Mettiamo tutto sulla carta e si spera esca qualcosa di bello". "Il recupero? Ho detto sempre che ci vuole pazienza, ero un ..."Siamo tutti sulla stessa barca e misupportato. La gente pensa ancora che lo dica perché devo dirlo, invece no. So cosa devo fare. Bisogna accettare quando le cose sono difficili. Quando le ...Ti Sento su Rai 2 con Pierluigi Diaco di che parla il programma della seconda serata chi è l'ospite del 9 febbraio ...La crisi di governo di queste settimane ha rappresentato il fallimento e la sconfessione della propria missione per larga parte dell’informazione, in particolare dell’informazione ...