Salvini: incontro intenso e utile, speriamo nessuno si metta di traverso (Di martedì 9 febbraio 2021) Il leader leghista dice che non si è parlato né di nomi né di Ministeri. Tra i temi prioritari l'Europa (senza austerità), le infrastrutture (seguendo il modello Genova), disabilità e scuola Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 febbraio 2021) Il leader leghista dice che non si è parlato né di nomi né di Ministeri. Tra i temi prioritari l'Europa (senza austerità), le infrastrutture (seguendo il modello Genova), disabilità e scuola

LegaSalvini : ?? Oggi alle ore 16.30 consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi. Segui le dichiarazion… - bordomichele : Non so voi ma ho l'impressione che #Salvini non sia molto soddisfatto di come sia andato l'incontro con #Draghi. Ev… - borghi_claudio : Ascoltare con attenzione cosa sta dicendo adesso Salvini, dopo l'incontro con Draghi, in merito a Europa, interesse… - MafraLiga : Al prossimo incontro con Draghi già me lo vedo che dice “Ma alla fine genitore 1 e genitore 2 è pure più comodo per… - lucabattanta : RT @zennaronews: ?????? *LIVE DALLA CAMERA - DICHIARAZIONI DI MATTEO SALVINI DOPO L'INCONTRO DELLA LEGA CON MARIO DRAGHI* -