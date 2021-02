Roma. Scopre che la moglie ha l’amante: la raggiunge, la aggredisce in strada e poi tenta di investire il rivale (Di martedì 9 febbraio 2021) Emergono dei dettagli su quella che inizialmente sembrava essere una banale lite, sfociata poi in un incidente. Ma così non è. Due negozi vicino e una semplice conoscenza che poi si è trasformata in qualcosa di più. Tant’è che ieri si è sfiorata la tragedia. Un uomo, classe 1983, ha scoperto di essere stato tradito: la moglie aveva iniziato una relazione extraconiugale e lui, folle di gelosia, l’ha prima aggredita – e non solo verbalmente – e poi ha tentato di investire il rivale in amore. Folle di gelosia aggredisce la moglie e tenta di investire l’amante Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio a Roma, all’incrocio con via dei Meli, in zona Alessandrino. Un uomo, classe 1983, dopo aver scoperto la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) Emergono dei dettagli su quella che inizialmente sembrava essere una banale lite, sfociata poi in un incidente. Ma così non è. Due negozi vicino e una semplice conoscenza che poi si è trasformata in qualcosa di più. Tant’è che ieri si è sfiorata la tragedia. Un uomo, classe 1983, ha scoperto di essere stato tradito: laaveva iniziato una relazione extraconiugale e lui, folle di gelosia, l’ha prima aggredita – e non solo verbalmente – e poi hato diilin amore. Folle di gelosialadiSono stati attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio a, all’incrocio con via dei Meli, in zona Alessandrino. Un uomo, classe 1983, dopo aver scoperto la ...

CorriereCitta : Roma. Scopre che la moglie ha l’amante: la raggiunge, la aggredisce in strada e poi tenta di investire il rivale - MARTEMAN2 : RT @TucciTuccio: il modello Lombardia si scopre che da Roma sono già stati selezionati per la Lombardia 229 operatori, ma per iniziare stan… - M5SGiorgio : RT @TucciTuccio: il modello Lombardia si scopre che da Roma sono già stati selezionati per la Lombardia 229 operatori, ma per iniziare stan… - fraga801 : RT @TucciTuccio: il modello Lombardia si scopre che da Roma sono già stati selezionati per la Lombardia 229 operatori, ma per iniziare stan… - gjscco : RT @TucciTuccio: il modello Lombardia si scopre che da Roma sono già stati selezionati per la Lombardia 229 operatori, ma per iniziare stan… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Scopre Chi è Adriano Aragozzini, l'ex patron di Sanremo che ha denunciato Alda D'Eusanio

Chi è Adriano Aragozzini e dove vive? Adriano Aragozzini è nato a Roma, sotto il segno del Cancro, ... in una una intervista di Giancarlo Dotto di scopre uno scorcio della sua storia personale oltre l'...

Scoprire Torino tra regge sontuose e locali superchic

E passeggiando tra i suoi viali alberati si scopre che Torino è una delle città più verdi d'Italia ,... il salotto di Torino attraversata da via Roma, un asse molto importante per la città, ...

Numeri da bomber e tanta grinta: la Roma scopre Borja Mayoral QUOTIDIANO.NET Falso “Made in Italy”, sequestrati oltre 6 milioni di articoli

Oltre 6 milioni di articoli con l’etichetta “Made in Italy” ma interamente prodotti e importati dall’Asia. Li ha scoperti la Guardia di finanza di Torino notando sugli scaffali di alcuni negozi prodot ...

"Noi siamo la Marina", il nuovo libro della Marina Militare

Roma, 9 feb. (askanews) - "Noi siamo la Marina": questo il titolo del nuovo libro realizzato dalla Marina Militare. Un viaggio inedito alla ...

Chi è Adriano Aragozzini e dove vive? Adriano Aragozzini è nato a, sotto il segno del Cancro, ... in una una intervista di Giancarlo Dotto diuno scorcio della sua storia personale oltre l'...E passeggiando tra i suoi viali alberati siche Torino è una delle città più verdi d'Italia ,... il salotto di Torino attraversata da via, un asse molto importante per la città, ...Oltre 6 milioni di articoli con l’etichetta “Made in Italy” ma interamente prodotti e importati dall’Asia. Li ha scoperti la Guardia di finanza di Torino notando sugli scaffali di alcuni negozi prodot ...Roma, 9 feb. (askanews) - "Noi siamo la Marina": questo il titolo del nuovo libro realizzato dalla Marina Militare. Un viaggio inedito alla ...