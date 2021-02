Recovery fund | il regolamento ai voti del Parlamento Ue La Lega annuncia il suo sì | ' Noi a favore per dare concretezza a fase nuova'

(Di martedì 9 febbraio 2021) 'Se tutto dovesse anbene, ildovrebbe poter entrare in vigore a febbraio , con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il 18 febbraio ', ha aggiunto Dombrovskis. Il presidente del ...

borghi_claudio : Regolarmento recovery fund: ti do soldi ma voi seguite raccomandazioni semestre europeo, prima fra tutte più tasse… - ItaliaViva : C'è ancora qualche ombra certo, ma focalizziamoci sulle luci: con il Recovery Fund abbiamo imboccato la strada gius… - M5S_Europa : Dopo aver attaccato con ogni mezzo il #RecoveryFund, oggi la #Lega al Parlamento UE cambia idea e vota sì al regola… - Roky99760738 : RT @Gladys82012839: Battelli M5s: 'Il Recovery Fund è uscito dallo sforzo di Conte' ...e poi ha tirato lo sciacquone - FerroNano : RT @M5S_Europa: Dopo aver attaccato con ogni mezzo il #RecoveryFund, oggi la #Lega al Parlamento UE cambia idea e vota sì al regolamento: '… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund

Vedi Anche Governo Draghi, Salvini: 'Sulc'è un cambio di atteggiamento e di fiducia della Lega' Zingaretti: 'Ministri e perimetro della maggioranza spettano a Draghi' - Giunti al ...La Lega voterà Sì al regolamento suloggi in agenda al Parlamento europeo . Lo hanno annunciato in una nota l'eurodeputato Marco Campomenosi , capo delegazione a Bruxelles, e Marco Zanni , presidente del gruppo Identità e ..."Preso atto dell'impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale, che la stagione dell'austerity è finalmente archiviata, che si ridiscuteranno i vecchi parametri lacrime e sangue e che ...Gli eurodeputati del Carroccio voteranno a favore del Recovery Resilience Facility, l’asse portante del Recovery fund ...