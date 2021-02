Pusher arrestato dai Carabinieri: droga nascosta ai piedi di un albero (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – Pensava di farla franca, nascondendo le dosi di droga ai piedi di un albero ma l’occhio attento dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro ha permesso di arrestare un Pusher, proprio mentre stava prelevando l’involucro con le dosi. A finire in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un romano di 28 anni, gia’ con precedenti. I militari, impegnati nei quotidiani servizi antidroga nel quartiere di San Basilio, hanno bloccato il Pusher in via Fabriano, sequestrando una “bustina” con all’interno 31g di cocaina, gia’ suddivisi in dosi e piu’ di 300 euro in contanti, ritenuto il provento dell’attivita’ illecita. L’uomo e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – Pensava di farla franca, nascondendo le dosi diaidi unma l’occhio attento deidel Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro ha permesso di arrestare un, proprio mentre stava prelevando l’involucro con le dosi. A finire in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un romano di 28 anni, gia’ con precedenti. I militari, impegnati nei quotidiani servizi antinel quartiere di San Basilio, hanno bloccato ilin via Fabriano, sequestrando una “bustina” con all’interno 31g di cocaina, gia’ suddivisi in dosi e piu’ di 300 euro in contanti, ritenuto il provento dell’attivita’ illecita. L’uomo e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

