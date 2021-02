Priyanka Chopra | «Quando Hollywood mi ha detto | “Per avere successo | devi rifarti”»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 9 febbraio 2021) Priyanka Chopra ha scritto quel che ha vissuto, senza il vittimismo, la retorica che spesso accompagna una denuncia ex post. «Dopo pochi minuti di convenevoli, il regista e produttore», il premio che si sia trovato a farle un provino dopo la sua vittoria a Miss Mondo, «Mi ha chiesto di alzarmi in piedi e fare un giro su me stessa. L’ho fatto. Mi ha guardata a lungo, con severità, soppesandomi. Poi, mi ha suggerito di rifarmi il seno, di sistemare la mascella e aggiungere un po’ di volume al sedere», ha scritto l’attrice in Unfinished, prima sua autobiografia. «Se avessi voluto essere un’attrice, mi ha detto, avrei dovuto aggiustare le mie proporzioni. Mi ha detto di conoscere un ottimo chirurgo plastico a Los Angeles e il mio manager», lo stesso che Priyanka Chopra avrebbe scaricato poco dopo, «Si è detto d’accordo».