Paura all'Ospedale dei Castelli: ubriaco minaccia i sanitari con un coltello e distrugge una serranda (Di martedì 9 febbraio 2021) Paura nella notte all'Ospedale dei Castelli, dove un uomo armato di coltello ha fatto irruzione al Pronto Soccorso. L'uomo, ubriaco e in evidente stato di agitazione, ha minacciato il personale sanitario terrorizzando i presenti. Poi è corso fuori e, dopo aver preso la sua auto, si è schiantato contro la Camera calda. Lo schianto ha provocato gravi danni alla serranda d'ingresso delle ambulanze. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che lo hanno tratto in arresto, sequestrando il coltello usato nell'irruzione. Nella sua auto, inoltre, sono state trovate diverse bottiglie di alcolici. su Il Corriere della Città.

