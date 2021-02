Pagelle TV della Settimana (1-7/02/2021). Promossi Che Tempo Che Fa e Serena Rossi. Bocciati Alda D’Eusanio e il suo editore (Di martedì 9 febbraio 2021) Alda D'Eusanio (Us Endemol Shine) Promossi 9 agli ospiti internazionali di Che Tempo Che Fa. Il programma di Rai3, sfruttando i vantaggi dei collegamenti a causa della pandemia, mette la ciliegina sulla torta ad una storia fatta di grandi presenze con l’ospitata del quarantaquattresimo Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Evento che ha portato lustro alla trasmissione e al conTempo una crescita esponenziale negli ascolti. 8 a Serena Rossi. L’attrice napoletana trova la sua consacrazione, come volto di punta della fiction di Rai1, grazie al ruolo di Mina Settembre. Oltre 6 milioni di spettatori ogni Settimana per l’appuntamento domenicale. 7 ad Alessandra Mussolini. Da leonessa della politica e del piccolo ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 febbraio 2021)D'Eusanio (Us Endemol Shine)9 agli ospiti internazionali di CheChe Fa. Il programma di Rai3, sfruttando i vantaggi dei collegamenti a causapandemia, mette la ciliegina sulla torta ad una storia fatta di grandi presenze con l’ospitata del quarantaquattresimo Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Evento che ha portato lustro alla trasmissione e al conuna crescita esponenziale negli ascolti. 8 a. L’attrice napoletana trova la sua consacrazione, come volto di puntafiction di Rai1, grazie al ruolo di Mina Settembre. Oltre 6 milioni di spettatori ogniper l’appuntamento domenicale. 7 ad Alessandra Mussolini. Da leonessapolitica e del piccolo ...

SEMPREFMILAN : RT @scar15385: Qualcuno ha le pagelle della Gazza di Juve Inter di ieri? - CosenzaPost : Cittadella – Cosenza, le pagelle: Top & Flop della partita dei lupi - scar15385 : Qualcuno ha le pagelle della Gazza di Juve Inter di ieri? - gobarnaboldi : @FBiasin we Fabrì tu che sei del mestiere, sai quali bonus circolano tra i colleghi della carta stampata per chi ne… - estensecom : Le pagelle della #Spal: Mora l’unico che lotta. Giornata no per Vicari -