Olimpiadi Tokyo 2020, Cio: “Inappropriati i commenti sessisti di Mori” (Di martedì 9 febbraio 2021) “I recenti commenti del presidente di Tokyo 2020 Mori sono assolutamente Inappropriati e in contraddizione con gli impegni del CIO e le riforme della sua Agenda Olimpica 2020”. E’ questa la posizione del Cio in merito ai commenti sessisti pronunciati dal presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020, Yoshiro Mori, che aveva accusato le donne del comitato di parlare troppo durante le riunioni, scusandosi poi ma senza dimettersi. E in seno al Cio si chiede proprio la “testa” del dirigente giapponese. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) “I recentidel presidente disono assolutamentee in contraddizione con gli impegni del CIO e le riforme della sua Agenda Olimpica”. E’ questa la posizione del Cio in merito aipronunciati dal presidente del comitato organizzatore delledi, Yoshiro, che aveva accusato le donne del comitato di parlare troppo durante le riunioni, scusandosi poi ma senza dimettersi. E in seno al Cio si chiede proprio la “testa” del dirigente giapponese. SportFace.

SkyTG24 : 'Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità come #Draghi pronta a guidare il Paese',… - sportface2016 : #Olimpiadi #Tokyo2020, il #Cio: 'Inappropriati i commenti sessisti di #Mori' - abuongi : #Olimpiadi La saga-Mori continua: i suoi commenti sessisti avranno conseguenze o finirà a tarallucci e vino?… - Gazzetta_it : Anche il Cio bacchetta il leader di #Tokyo2020 - carlottero : @stacce2021 Contradictio in adiecto ?? …Ne è campione del mondo, questo è solo il riscaldamento: si sta preparando… -