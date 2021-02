(Di martedì 9 febbraio 2021) Europa– Non solo Champions. Per il ciclo triennale 2021-2024starebbendoaidella UEFA Europa. A fine febbraio – come già noto – la UEFA aprirà una nuova asta per idella competizione e il Biscione ci stando.infatti dovrebbe rientrare L'articolo

CalcioFinanza : Non solo #Champions: #Mediaset pensa anche ai diritti streaming dell’Europa League - sportli26181512 : #Media #Notizie Mediaset pensa anche ai diritti streaming dell’Europa League: Europa League diritti streaming – Non… - Ivana18742397 : Allora spiegatemi bene! Se x voi questa nn è una bestemmia ..allora xché punire un ragazzino come #dennis ch… - peppefrac : @JuventusJay @Sport_Mediaset Pensa ai tuoi debiti - marcodettorii : @ilGerrino92 Prima di attaccare Mediaset pensa a cosa ha fatto il suo proprietario, altro che Obama e compagni di R… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset pensa

Calcio e Finanza

09 feb 08:03 Berlusconi: "Sì della Lega sarà apprezzato in Ue, M5s in declino" Silvio Berlusconi apprezza la decisione della Lega di appoggiare la nascita di un governo Draghi epossa ...Silvio Berlusconi apprezza la decisione della Lega di appoggiare la nascita di un governo Draghi epossa rappresentare una svolta per il partito guidato da Matteo Salvini. Quanto al M5s, la cui ala più ortodossa è in rivolta e non ritiene compatibile la loro presenza al governo proprio con Fi,...Non solo la Champions (per la quale manca ancora l'ufficialità): il Biscione potrebbe mettere le proprie mani anche sulla seconda competizione europea per club.La serie televisiva ispirata ai libri di Maurizio De Giovanni ha conquistato 6.172.000 spettatori pari al 24.8% di share (primo episodio a 6.162.000 e il 22.8%, secondo episodio a 6.182.000 e il 27%).